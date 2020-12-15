القوات البحرية الجزائرية تتسلم كاسحة ألغام جديدة

تسلمت القوات البحرية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، كاسحة ألغام جديدة هي الثانية من نوعها، ضمن خطة تنفيذ برنامج تحديث ومواكبة الأسطول البحري للبلاد للعصر.

وقالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، إن كاسحة الألغام "الكاسح 2"-رقم المتن 502، رست اليوم، بالرصيف الشمالي للأميرالية "مقر القوات البحرية الجزائرية".

وأوضحت أن "الكاسح- 2" هي ثاني سفينة صائدة للألغام البحرية من الجيل الجديد تتسلمها الجزائر، وهي موجهة لتأمين حركة ملاحة السفن البحرية وحماية السفن التجارية ضد أخطار الألغام في وقت الحرب أو في وقت الأزمات.