رئيس غينيا يتعهد بمحاربة الفساد مع بدء ولايته الثالثة

تعهد رئيس غينيا ألفا كوندي بمحاربة الفساد بعدما أدى اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، لولاية ثالثة في منصبه، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيقود كوندي - 82 عاما، البلاد لست سنوات أخرى بعد فوزه بـ 5ر59 % من الأصوات. وتحققت المحكمة الدستورية في غينيا من صحة نتائج الانتخابات بعد أن طعنت أربع مجموعات ضد النتيجة.

وقال في خطاب ألقاه في العاصمة كوناكري: "سنحكم بطريقة مختلفة، من خلال العمل من أجل الفئات الضعيفة، وسنتأكد من أن الوزراء في خدمة الشعب وليس في خدمة أسرهم".

ويعزز كوندي قبضته على الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بعد أن مهد دستور جديد الطريق أمامه للترشح لولاية ثالثة في الرئاسة. وستوفر إعادة انتخابه الاستقرار للشركات الصينية والروسية، بما في ذلك شركة "يونايتد كو روسال" التي استثمرت بكثافة لاستخراج احتياطيات وفيرة من خام الحديد والبوكسيت.