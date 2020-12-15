حملات توعية لترشيد استهلاك المياه بمحافظات القناة

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، حملة توعية لترشيد استهلاك المياه وكيفية التعامل مع مياه الشرب.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الحملة تهدف إلى التوعية بترشيد استهلاك المياه، التي أصبحت ضرورة فى ظل زيادة النمو السكانى، وتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى.

ونوه بتنظيم حملات توعية مباشرة لأهالي حي الملاحة بقطاع السويس، وندوة توعية بمعهد السويس الأزهرى الثانوى، وتوزيع مطبوعات عن كيفية ترشيد مياه الشرب والتعامل الآمن مع شبكات الصرف الصحى، وإطلاع الطلاب بالبرامج الإلكترونية التى تخدم المواطن كبرنامج "قراءتى" و"125" لتلقى الشكاوى والبلاغات.

وأشار إلى عقد ندوات فى قطاع الإسماعيلية بمدارس أبو بكر الصديق بالقنطرة غرب وعمر بن عبدالعزيز الابتدائية بمركز فايد وعثمان أحمد عثمان الإعدادية، حول تغير السلوكيات الخاطئة وكيفية التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى، بجانب قطاع بورسعيد الذي عقدت به ندوة بالمدرسة الرياضية الإعدادية بنين، حول ضرورة تكاتف جميع أفراد المجتمع في استخدام المياه للغرض المخصص له وعدم الإسراف فى استخدامها.

ولفت إلى تنفيذ أعمال غسيل وتطهير المروقات والخزانات الأرضية بجميع المحطات ضمن الخطة الدورية، بجانب خطة الغسيل الدورية والاستثنائية للشبكات والخزانات لتنقية المياه من الشوائب كالطمي والرمل باستخدام أحدث الأجهزة المعملية.