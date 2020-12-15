قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الاهتمام من الدولة والموارد المطلوبة لتقديم خدمة صحية عالية الجودة لم تكن الأولوية الأولى لعقود طويلة، لافتًا إلى أن التأمين الصحي القديم حُمل بأعباء كبيرة.

وأضاف إسماعيل، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن القيادة السياسية وضعت ملف الصحة كأولوية أولى، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع الصحة في المقام الأول للشعب.

وأشار إلى أن الهيئة تختص بتقديم رعاية صحية متكاملة سليمة صحيحة خالية من المشاكل التي تسبب ضررًا للمواطنين، موضحًا أن القانون الصادر للتأمين الصحي الشامل أدى إلى إنشاء ثلاث هيئات لبناء هذا الدور.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة منوط بها وضع المعايير لجميع المنشآت الصحية في مصر، من أول مراكز الرعاية الأساسية، وصولًا إلى المستشفيات والصيدليات والمعامل.

وذكر أن هناك عشرة أنواع مختلفة من المنشآت التي تمثل المنظومة الكاملة للصحة، قائلًا إن التحديات الصحية في مصر كانت كبيرة، فضلًا عن أن مستشفيات وزارة الصحة ومؤسساتها كانت تقوم بدور أكبر من دورها، قبل إنشاء الهيئة.