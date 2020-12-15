 البحرين ترحب بتصنيف أمريكا تنظيم سرايا المختار منظمة إرهابية عالمية - بوابة الشروق
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البحرين ترحب بتصنيف أمريكا تنظيم سرايا المختار منظمة إرهابية عالمية

الارهاب - ارشيفية
الارهاب - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 8:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 8:13 م
رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، بتصنيف ما يسمى بـ«سرايا المختار» كمنظمة إرهابية عالمية تهدد أمن مملكة البحرين ودول العالم، باعتبارها خطوة إيجابية مهمة لمواجهة الأعمال والنوايا الخبيثة لهذا التنظيم الإرهابي المدعوم من الحرس الثوري الإيراني، ومكافحة أنشطته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة وتجفيف منابع تمويله.

وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة كافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة والتصدي لها ولأعمالها الآثمة، مؤكدة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتحرك الجاد للقضاء على الإرهاب أينما كان وتخليص العالم من شروره.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف تنظيم «سرايا المختار» في البحرين منظمة إرهابية عالمية، مشيرة إلى أنه يتلقى دعما ماليا ولوجستيا من الحرس الثوري الإيراني، وخطط لشن هجمات ضد أمريكيين في البحرين.

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