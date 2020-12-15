 رئيس الوزراء السوداني يعلن حصول بلاده على أكثر من 8 ملايين جرعة لقاح كورونا.. قريبا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء السوداني يعلن حصول بلاده على أكثر من 8 ملايين جرعة لقاح كورونا.. قريبا

عبدالله حمدوك
عبدالله حمدوك
نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 5:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 5:39 م

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، السودان سيحصل على 8 ملايين و400 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كرونا قريبًا، مضيفًا أنه سيوظفها لتطعيم الفئات الأكثراحتياجًا لها بدءًا من الكوادر الطبية والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وشدد حمدوك، في المؤتمر الصحفي الذي عقده، مساء الثلاثاء، على ضرورة التقيد بكل الاحترازات الطبية وارتداء الكمامات، مترحمًا على كل الأرواح التي تم فقدها جراء الموجة الثانية من جائحة كورونا وفي مقدمتهم الإمام الصادق المهدي والأطباء وأساتذة الجامعات وكل أبناء الشعب السوداني الذين توفوا متأثرين بالفيروس.

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