أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، السودان سيحصل على 8 ملايين و400 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كرونا قريبًا، مضيفًا أنه سيوظفها لتطعيم الفئات الأكثراحتياجًا لها بدءًا من الكوادر الطبية والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وشدد حمدوك، في المؤتمر الصحفي الذي عقده، مساء الثلاثاء، على ضرورة التقيد بكل الاحترازات الطبية وارتداء الكمامات، مترحمًا على كل الأرواح التي تم فقدها جراء الموجة الثانية من جائحة كورونا وفي مقدمتهم الإمام الصادق المهدي والأطباء وأساتذة الجامعات وكل أبناء الشعب السوداني الذين توفوا متأثرين بالفيروس.