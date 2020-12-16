بريطانيا تسعى لاستقطاب شركات النقل البحري بعد بريكست

ذكرت تقارير صحفية أن بريطانيا تضع حاليًا خططا لتحويل لندن إلى منافس لسنغافورة كمركز دولي لتسجيل سفن شركات الشحن والنقل البحري، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة القول إن الخطط المقرر طرحها على الحكومة تتضمن معاملة منصات استخراج النفط من البحر كسفن لأغراض ضريبية، وهو ما لم يكن مسموحًا به وفق قواعد الاتحاد الأوروبي التي تحكم دعم النقل البحري، بهدف جذب المزيد من الشركات إلى العمل من لندن.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المتحدث باسم وزارة النقل البريطانية رفض التعليق على هذه الأنباء في الوقت الراهن.