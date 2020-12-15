مشرع عراقي يرجح قرب التوقيع على عقد مع دايو الكورية لبناء ميناء الفاو الكبير

رجح نائب في البرلمان العراقي، أن تحسم الحكومة العراقية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، موقفها بدعم خطوات شركة دايو الكورية الجنوبية لبناء ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة جنوبي بغداد.

وقال النائب مضر خزعل عضو لجنة الخدمات في البرلمان العراقي لصحيفة "الصباح" الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء، إن المعطيات التي قدمت إلى لجنة الخدمات البرلمانية خلال اجتماعها مع وزير النقل ومدير شركة الموانئ العراقية لعرض مؤهلات الشركتين الكورية والصينية المتنافسين على عقد انشاء ميناء الفاو الكبير أفضت إلى شركة دايو الكورية الجنوبية لكفاءتها وقدرتها وسرعتها على تنفيذ المشروع.

وأضاف أن مجلس الوزراء سيذهب في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء للتصويت لصالح شركة دايو الكورية وتخويل وزارة النقل بتوقيع العقد معها لانشاء الميناء الذي ينتظره العراقيون وفق المواصفات التي ثبتها الاستشاري الإيطالي في صيغة العقد بعمق يتجاوز 19 مترا وبقيمة مليارين و625 مليون دولار.

وأوضح أن وزارة النقل أنجزت جميع أوراق العقد، متوقعا بدء العمل في إنشاء الميناء خلال أسبوع من تاريخ التوقيع الذي يتضمن 5 عقود تكميلية ستمكن الميناء من العمل بكفاءة وقدرة على استقبال الناقلات الكبيرة وبدء العمل بطريق الحرير وانشاء القناة الجافة.

ويسعى العراق منذ سنوات لإتمام بناء ميناء الفاو الكبير على مياه الخليج بمحافظة البصرة، وتمكن من إنجاز كاسر المياه، لكن الأعمال الأخرى توقفت بسبب المخصصات المالية للمشروع بعد أن دخلت البلاد في صراع مع الجماعات المسلحة وتعثر الخطوات لدى الحكومات المتعاقبة لإتمام المشروع بوقت قياسي.