وزير الداخلية البحريني: قبض السلطات القطرية على بحارة بحرينيين كان عدوانيا ومهينا

أكد وزير الداخلية البحريني الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الثلاثاء، أن قبض السلطات القطرية على عدد من البحارة البحرينيين كان عدوانيا ومهينا، مشددا على أن بلاده لن تسمح باستقاف السلطات اللقطرية للبحارة البحرينيين في المياه البحرينية.

وقال وزير الداخلية البحريني - خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع عدد من البحارة الذين تعرضوا لاستهداف لأرواحهم وأرزاقهم من جانب السلطات القطرية - إن "أعمال القبض كانت عدوانية ومهينة وهي أمور لا نرضاها على المواطنين"، مضيفا "ووفق الإفادات فإن البحارة تم استيقافهم في المياه البحرينية وهذا أمر لن نسمح به".

وأوضح الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن وضع البحارة كان طبيعيا حتى افتعلت دولة قطر قضيتها الحدودية التوسعية، حيث بدأت استهدافا مستمرا للصيادين البحرينيين في أرزاقهم، مضيفا أن قطر استوقفت خلال السنوات العشر الأخيرة 650 قاربا و2153 شخصا يحملون الهوية الرسمية البحرينية، ولم يكن من بين هؤلاء، مهرب أو مخرب، بل بحارة يسترزقون.

ونقل وزير الداخلية البحريني، للبحارة، تحيات عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، قائلا لهم: "حقكم محفوظ ولن يضيع، وسوف نقوم بالواجب، وإن شاء الله معوضون".

من جانبهم، أعرب رؤساء جمعيات الصيادين عن شكرهم وتقديرهم إلى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقدرين لوزير الداخلية رعايته واهتمامه بمعالجة المشكلات التي يتعرضون لها جراء الإجراءات التعسفية، التي تقوم بها السلطات القطرية، لاستهدافهم في أرزاقهم.