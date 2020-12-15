 محافظ الإسكندرية يخصص ١٠ سيارات لتصريف مياه الأمطار بمنطقة طوسون - بوابة الشروق
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محافظ الإسكندرية يخصص ١٠ سيارات لتصريف مياه الأمطار بمنطقة طوسون

هدى الساعاتى
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 8:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 8:18 م

خصص اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، اليوم الثلاثاء، ١٠ سيارات صرف صحي؛ لتسهيل تصريف مياه الأمطار بمنطقة طوسون التابعة لحي المنتزه ثان، خلال النوة الحالية، وذلك أثناء جولته بمنطقة طوسون؛ لمتابعة تصريف تراكمات مياه الأمطار.

وقال الشريف إنه يتم التنسيق حاليًا مع وزارة النقل؛ لوضع حل دائم لعلاج تراكمات مياه الأمطار بمنطقة طوسون، من خلال عداية أسفل خط السكة الحديد؛ لتسهيل تصريف مياه الأمطار.

وشارك في الجولة المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه شرب الإسكندرية، واللواء أمجد أنور مدير إدارة مرور الإسكندرية، واللواء اشرف بهجت رئيس حي المنتزه ثان.

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