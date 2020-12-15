الاحتلال الاسرائيلي يعتقل أكثر من 1300 فلسطيني من العيسوية منذ منتصف 2019

كشف رئيس لجنة الدفاع عن أهالي قرية العيسوية بالقدس المحتلة محمد أبو الحمص عن تحويل قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة العيسوية إلى ساحة تدريب لجنودها، واعتقالها منذ مايو 2019 وحتى اليوم أكثر من 1300 فلسطيني، منهم شبان تكررت اعتقالاتهم أكثر من 10 مرات.

وقال ابو الحمص في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ إن قوات الاحتلال أصابت نحو 15 طفلا وفتى بالرصاص، كان آخرهم فتى /17 عاما/ أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في عينه، في الـسادس من الشهر الجاري أطلقها عليه جنود الاحتلال.

وأوضح أن قوات الاحتلال تقتحم العيسوية بشكل يومي، وتستجدم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في إطار هجمة واستهداف متواصل منذ عدة سنوات لكنها تصاعدت خلال العامين الماضي والجاري، حيث تتحول البلدة يوميا إلى ما يشبه ساحة حرب.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 9 فلسطينيين من البلدة بينهم شقيقان، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بالمحتويات.