 فيديو.. رئيس هيئة الرقابة الصحية: نغطي علاج الأمراض النفسية بالتأمين الشامل - بوابة الشروق
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فيديو.. رئيس هيئة الرقابة الصحية: نغطي علاج الأمراض النفسية بالتأمين الشامل

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 1:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 1:41 ص

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن التأمين الصحي الشامل يستهدف التأمين على 100 مليون مواطن، خلال عشرة سنوات، من جميع الأمراض وفي جميع الأماكن، مشيرًا إلى أن المنظومة بدأت بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد.

وأضاف إسماعيل، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن التأمين الصحي الشامل يغطي كل الأمراض التي تستحق العلاج، قائلًا إن بعض الأمور التجميلية للرفاهية ليست مغطاة بالمنظومة.

ولفت إلى تغطية علاج جميع الأمراض مهما زادت حدتها وتكلفتها بما فيها الأمراض النفسية داخل المنظومة، قائلًا إن الهيئة تختص بمساعدة المنشآت لرفع مستوى الخدمة والأداء ثم الرقابة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أن الرقابة اتخذت معنى مهمًا داخل الهيئة، موضحًا: «لا نراقب لاكتشاف الخطأ والعقاب، وإنما للتأكد من الالتزام بالمعايير طوال الوقت».

وتابع أن «معظم العاملين في مجال الصحة ليس من مصلحتهم ارتكاب خطأ صحي»، ذاكرًا أن الهيئة تتعامل مع الأسباب للوصول إلى الأداء الأفضل والأحسن والأمثل.

وأكد أن المعايير المصرية التي وضعتها الهيئة للمستشفيات حصلت على الاعتماد الدولي، كما أنها تأتي في مصاف المعايير العالمية، مضيفًا أنها وُضعت بأيدي خبراء مصريين وتغطي كل نواحي المستشفى من؛ الإدارة وتقديم الخدمة وحقوق المريض والتحسين المستمر.

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