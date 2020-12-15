 بالفيديو.. وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة يتلقى لقاح كورونا - بوابة الشروق
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بالفيديو.. وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة يتلقى لقاح كورونا

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 1:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 1:50 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد تلقي وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، كريستوفر ميلر، اللقاح المضاد بفيروس كورونا.

وحرص كريستوفر ميلر على الحصول على اللقاح أمام الكاميرات؛ وذلك لطمأنة المواطنين وتشجيعهم على تلقي اللقاح.


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