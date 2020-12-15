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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد تلقي وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، كريستوفر ميلر، اللقاح المضاد بفيروس كورونا.

وحرص كريستوفر ميلر على الحصول على اللقاح أمام الكاميرات؛ وذلك لطمأنة المواطنين وتشجيعهم على تلقي اللقاح.