خبير أمن معلومات: تطبيق تليجرام قد يسبب كوارث

قال وليد حجاج، خبير أمن معلومات، إن تطبيق «تليجرام» يمكن أن يسبب كوارث، معقبًا: «لو نزلت تتمشى في أي حتة أي حد من اللي ماشيين على مسافة 60 مترا هيبقى عارف»، بحسب تعبيره.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين: «مصيبة كبيرة بالنسبة لي»، مشيرًا إلى المشكلات الكثيرة التي قد يسببها للبعض.

وأوضح أن الفكرة في «تليجرام» تستهدف جذب المستخدمين بدلًا من تطبيق الواتساب، معقبًا: «حرب تسويقية لجمع أكبر قدر من المعلومات والأموال».

وذكر أنه من وجهة نظرة تليجرام أنهم يحافظون على الخصوصية من خلال إتاحة إخفاء الأرقام، في حين يتيح للمستخدمين معرفة مواقع بعضهم، مضيفًا: «كل التطبيقات تفعل هذا، منها ما هو صريح وما هو خفي».