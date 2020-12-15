نيومان كافيه لتجارة البن تتوقع ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل

تتوقع أكبر شركة لتجارة البن في العالم ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية خلال العام المقبل مع تراجع المعروض، لكن الأمر سيتوقف على كيفية تعافي الطلب العالمي من نداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديفيد نيومان الرئيس التنفيذي لشركة نيومان كافيه جروب الألمانية لتجارة البن قوله إن مصير سوق البن يتوقف على تخفيف القيود التي أغلقت المقاهي في أغلب مدن العالم من لوس أنجليس في الولايات المتحدة إلى باريس في فرنسا، مما أدى إلى انخفاض الاستهلاك العالمي للبن لأول مرة منذ أكثر من عشرين عاما.

وبحسب توقعات الشركة فإن الطلب العالمي على البن سيرتفع بنسبة 9ر0% خلال الموسم الحالي بعد انكماشه خلال الفترة السابقة بنسبة 3ر1%.

ويأتي تحسن الطلب في الوقت الذي يتجه فيه إنتاج البرازيل من البن وهي أكبر منتج لهذه السلعة في العالم إلى التراجع بشدة.

وبحسب تقديرات شركة نيومان كافيه، فإن أشجار بن أرببيكا التي تنتج النوع المفضل لسلسلة مقاهي ستارباكس الأمريكية دخلت الآن منتصف دورة الإنتاج المنخفض التي تستمر عامين. كما أن موجة الجفاف ستحد من فرص نمو المحصول في العام المقبل وهو ما يعني نقصا في الإمدادات بالأسواق التي كانت قد سجلت خلال الموسم الحالي فائضا بلغ 9ر6 مليون كيس من البن.