تقرير: تركيا أوقفت 16 ألف من أعضاء الحزب الكردي منذ عام 2015

كشفت المتحدثة باسم تكتل نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، إبرو جوناي، أن الحزب يتعرض إلى “مذبحة السياسية”، مشيرة إلى اعتقال 16 ألف و490 من أعضاء الحزب، من بينهم رؤساء الحزب ونواب برلمانين وقيادات بارزة بالحزب.

وأضافت جوناي خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، أنه من إجمالي الموقوفين تم حبس 3 آلاف و695 عضوا، قائلة: “كان من بينهم 93 رئيس شعبة بالولايات، و194 رئيس شعبة بالدوائر، و18 نائبا برلمانيا، و23 من أعضاء الجمعية التنفيذية، و21 عضوا بمجلس الحزب، وأكثر من 800 قياديا بشعب الحزب بالمدن والبلديات. وحاليا تحتجز السلطات التركية 7 نواب و15 عضوا باللجنة التنفيذية كرهائن”.

وأشارت المتحدثة باسم الحزب الكردي إلى اسقاط السلطات التركية الحصانة عن 13 نائبا برلمانيا عن الحزب، وفرضها الوصاية على 48 بلدية تابعة للحزب منذ 19 أغسطس 2019، من بينها 3 مدن كبرى و5 ولايات و33 دائرة و7 بلدات، وفقا لوكالة "ميزوبوتاميا" التركية.

وذكرت جوناي أن السلطات حاليا تحتجز 18 من رؤساء شعب الحزب بالبلديات كرهائن، وتضع 7 رؤساء شعب بالبلديات رهن الإقامة الجبرية، مفيدة أن السلطات التركية قامت أيضا بفصل 82 عضوا بمجالس البلديات من مناصبهم، واعتقال 119 عضوا بمجالس البلديات وحبس 2 منهم.