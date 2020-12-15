إقبال كبير في صيدليات ألمانيا على كمامات إف إف بي2 المجانية

صرح متحدث باسم الرابطة الاتحادية لروابط الصيدليات الألمانية، بأن هناك إقبالا كبيرا على الحصول على كمامات (إف إف بي2) في الصيدليات التي بدأ توزيعها اليوم الثلاثاء، مجانا على الفئات المعرضة للخطر في حال إصابتها بكورونا.

وقال المتحدث إن الزيادة في عدد الوافدين إلى الصيدليات تجاوزت 100% حتى ظهر اليوم وذلك وفقا لتقديرات أولية، مشيرا إلى أن غالبية الصيدليات تمكنت من توفير الكمامات في الوقت المناسب.

واضاف أن الكميات المتوافرة لدى العديد من الصيدليات نفدت بحلول ظهر اليوم، متابعا أنه سيتم توفير بضائع جديدة غدا الأربعاء.

وكانت صيدليات كثيرة، استعدت للإقبال الكبير بتخصيص أماكن إضافية لصرف البضائع وزيادة عدد عامليها.

وبحسب معلومات الرابطة، فإن الصيدليات التي لديها احتياطات كبيرة من الكمامات تمكنت من تزويد أكثر من ثلث عملائها الدائمين المستحقين للحصول على هذه الكمامات، مشيرا إلى أن هذا يعني أن الجزء الأكبر من المرضى المعرضين للخطر سيتم تزويدهم بهذه الكمامات قبل عيد الميلاد.

وبدأ اليوم توزيع كمامات (إف إف بي2) عالية الجودة مجانا على المجموعات المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا والتي تضم نحو 27 مليون شخص.

ويمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة معينة الحصول على ثلاث كمامات من هذا النوع مجانا من الصيدليات اعتبارا من اليوم وحتى السادس من الشهر المقبل وذلك في خطوة أولى.

وفي خطوة ثانية، يمكن لهؤلاء الأشخاص اعتبارا من مطلع يناير المقبل الحصول على 12 كمامة أخرى، وسيحصلون من شركات التأمين الصحي على كوبونين (كوبون لكل 6 كمامات) بتكلفة رمزية قدرها 2 يورو لكل 6 كمامات.