قال تامر محروس حبيب، مدرس مصري أعاد 3 آلاف دينار لصاحبهم في الكويت، إن الشخص الذي أعاد له الأموال مندوب تحصيل إيجارات من العقارات، لافتًا إلى أن الأخير كان سيتعرض لمشاكل كبيرة؛ بسبب ضياع المبلغ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس الاثنين، أن الرجل شكره على إعادة الأموال له، متابعًا: «من الكلام اللي أثر فيا إنه قالي كتر ألف خيرك عيالي كانت هتتيتم»، وفقًا لتعبيره.

وعن تفاصيل الواقعة، أوضح أنه وجد حقيبة الأموال أثناء توجهه إلى السفارة مشيًا والتي تبعد مسافة قصيرة عن المدرسة التي يعمل بها، قائلًا إنه عاد بالحقيبة إلى السيارة وعد الأموال التي تحويها.

وأشار إلى أنه توجه بعد ذلك إلى السفارة، حيث يتواجد العديد من الأشخاص الذي يحاولون إنهاء المعاملات، منوهًا إلى أنه تساءل عما فقد أحد منهم بعض الأموال، ولكنهم لم يستجيبوا لندائه.

ولفت إلى أنه أعلن أن المبلغ الضائع يفوق الثلاثة آلاف دينار، متابعًا: «بدأوا اقتراحات بتصوير فيديو وتحميله على صفحات التواصل الاجتماعي، وترك بياناتي لمسؤول الأمن بالسفارة».

وذكر أنه انتظر ساعة داخل المكان حتى قارب الدوام على الانتهاء، مضيفًا أنه لجأ إلى تصوير مقطع فيديو ونشره على جروب يضم مجموعة من المصريين والكويتيين والجنسيات الأخرى؛ للوصول إلى صاحب الأموال.

وتابع: «الفيديو كان منتشرًا بطريقة كبيرة، لحد ما وصلنا لصاحب الأمانة، الواقعة حدثت أول أمس في الثانية والنصف عصرًا، وصاحب الحقيبة استلمها خلال ثلاث ساعات».