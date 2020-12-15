باماكو وباريس تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال مكافحة الإرهاب

بحث الرئيس الانتقالي لدولة مالي، باه نداو، في قصر الرئاسة، مع رئيس أركان الجيش الفرنسي الجنرال فرانسو لوكوانتر، الذي يقوم بزيارة لمالي ومنطقة الساحل الإفريقي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين القوات المسلحة الفرنسية والمالية من أجل مكافحة الإرهاب.

وشدد رئيس أركان الجيش الفرنسي -في تصريح مقتضب عقب اللقاء- على أهمية زيارته لمالي ودول الساحل من أجل تقييم عملية "برخان" والوقوف على الجهود الملحوظة التي تبذلها هذه القوة، والالتزام الفرنسي والدولي حيال مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة.

وقال إنه "في ظل وجود هذه السلطة الانتقالية، فإننا مستعدون لرفع درجة تعاوننا مع القوات المسلحة المالية".