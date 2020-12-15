فلسطين: إسرائيل تستهدف خلق واقع استعماري يجعل من حل الدولتين مستحيلا

قالت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تستهدف من وراء تصعيد التوسع الاستيطاني "خلق واقع كولنيالي (استعماري) جديد يجعل من حل الدولتين وسيادة فلسطين على أراضيها أمراً مستحيلاً".

وأدان المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان "الهجمة الاستعمارية الممنهجة والمتواصلة على القدس المحتلة، بما فيها تكثيف الاستيطان الاستعماري، وعزل البلدة القديمة ومحيطها عن باقي القدس وعزل المدينة عن باقي أرض دولة فلسطين".

وقال أبو ردينة "إن إسرائيل، وكجزء لا يتجزأ من ممارساتها الأحادية، تستهدف ما يقارب 30 عائلة فلسطينية في القدس الشرقية، خاصة في بطن الهوى في سلوان والشيخ جراح".

وأضاف أن هذا العدد من العائلات "من المقرر إخلاؤهم من منازلهم لصالح جمعيات يمينية استيطانية في المدينة في أية لحظة، والذي سيؤدي إلى تشريد العشرات من بينهم الأطفال والنساء والشيوخ".

وأكد أن ذلك "يتطلب التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لردع إسرائيل ومساءلتها ووقف خروقاتها وإلزامها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن 2334".

وذكر أبو ردينة أن إسرائيل "لا تزال تواصل استهداف مدينة القدس المحتلة، من خلال المزيد من الإجراءات غير القانونية وتغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للمدينة ومحو هويتها وثقافتها العربية عبر المشاريع الاستيطانية".

وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على أن "إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة".

وكان رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس موشي ليئون أعلن اليوم، عن إقرار خطة متعددة السنوات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المدينة على مدار ال20 سنة المقبلة بما يشمل بناء 8300 وحدة استيطانية.