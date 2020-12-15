الدنمارك توسع نطاق الإغلاق الجزئي لتطبقه على مستوى البلاد

قال وزير النقل الدنماركي بيني إنجلبريخت، اليوم الثلاثاء، إن بلاده شددت القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث وسعت الإغلاق الجزئي الذي تم تطبيقه بالفعل على معظم السكان في البلاد.

وأضاف وزير النقل إنجلبريخت في منشور على موقع فيسبوك أن اللائحة الجديدة من المقرر أن تطبق ابتداء من بعد ظهر غد الأربعاء الساعة 4 مساء في البلدات التي لم تكن مدرجة في اللوائح سابقا.

وكانت العديد من المجالس المحلية ورؤساء البلديات، أعلنوا بالفعل عن التغييرات في وقت سابق.

وقال إنجلبريخت إن أعداد حالات الإصابة بكورونا في الدنمارك "مرتفعة للغاية". وسجلت البلاد أكثر من 500 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص خلال الـ 14 يوما الماضية، وظلت الأرقام ترتفع بشكل مطرد.

وفي ظل الإغلاق الجزئي للبلاد، ستظل المطاعم والمقاهي والحانات مغلقة، وكذلك المرافق الثقافية والرياضية، حتى الثالث من كانون ثانيناير.

وسيلتزم التلاميذ فوق سن المدرسة الابتدائية بالدراسة عن بعد، أما العمال غير الأساسيين في القطاع العام فسيعملون من المنزل.

وتقتصر التجمعات العامة على 10 أشخاص، وهو الحد الأقصى المعمول به منذ فترة.