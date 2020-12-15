 خبير بمكافحة الأمراض المعدية: يجب تطعيم بايدن ونائبته ضد كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 6:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

خبير بمكافحة الأمراض المعدية: يجب تطعيم بايدن ونائبته ضد كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 6:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 6:26 م

قال كبير الخبراء الأمريكيين في مكافحة الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين تطعيم الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس ضد مرض "كوفيد-19" في أسرع وقت ممكن.

وأضاف فاوتشي، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، "لأسباب أمنية أشعر بقوة أنه يتعين علينا أن نجعلهم يحصلون على التطعيم بأسرع ما يمكن"، متابعًا "إنكم مازلتم تريدون حاليا حماية الأشخاص المهمين للغاية لبلدنا في الوقت الحالي".

وتم إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح ضد مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، أمس الاثنين، في الولايات المتحدة، واستمرت الجهود اليوم الثلاثاء، حيث تم تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية في ولاية نيوجيرسي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك