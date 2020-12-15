خبير بمكافحة الأمراض المعدية: يجب تطعيم بايدن ونائبته ضد كورونا

قال كبير الخبراء الأمريكيين في مكافحة الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين تطعيم الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس ضد مرض "كوفيد-19" في أسرع وقت ممكن.

وأضاف فاوتشي، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، "لأسباب أمنية أشعر بقوة أنه يتعين علينا أن نجعلهم يحصلون على التطعيم بأسرع ما يمكن"، متابعًا "إنكم مازلتم تريدون حاليا حماية الأشخاص المهمين للغاية لبلدنا في الوقت الحالي".

وتم إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح ضد مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، أمس الاثنين، في الولايات المتحدة، واستمرت الجهود اليوم الثلاثاء، حيث تم تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية في ولاية نيوجيرسي.