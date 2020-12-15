بريطانية تهدي صديقها الكفيف نسخة بارزة لسونار يصور جنينهما

أهدت امرأة حبلى في بريطانيا صديقها الكفيف نسخة بارزة من صور فحص بالأشعة فوق الصوتية (سونار) لجنينها ليتمكن من تخيل الصورة التي قد يبدو عليها طفلهما.

وأطلق الصديق ناثان إيدج، الذي يلعب ضمن فريق المكفوفين لكرة القدم في إنجلترا، تغريدة عن هذه الإيماءة عبر صفحته على تويتر.

وكتب إيدج: "يا له من أمر رائع! تلقيت هذه المفاجأة المذهلة اليوم".

وأضاف إيدج: "إنها نسخة بارزة لأشعة تصور جنيننا الذي يبلغ عمره 12 أسبوعا، لذا ولأول مرة، بصفتي كفيفا ينتظر مولودا، يمكنني تكوين صورة لجنيننا عبر اللمس".

ومن المنتظر أن يولد الطفل في مايو 2021 لإيدج وصديقته إيما فوترينجهام، اللذين يعيشان في نوتنجهامشير في انجلترا.

وفي مدونة فيديو على قناتهما المشتركة على موقع يوتيوب، قال إيدج إن صديقا قام بإعداد الصور البارزة.

وأضاف أنه سمح له بحضور الفحص لسماع دقات قلب الطفل، رغم أن هذا غير مسموح به عادة وفي ظ القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأصيب إيدج بضعف في البصر وهو في السادسة من عمره بسبب التهاب في المفاصل، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم الثلاثاء. وفقد الرؤية في عينيه وعمره 18 عاما.