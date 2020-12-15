وفاة وزير الخارجية الموريتاني السابق حسني ولد ديدي

توفى حسني ولد ديدي، وزير الخارجية الموريتاني الأسبق، ووزير التربية والتعليم لأطول فترة في تاريخ موريتانيا، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن عمر ناهز 85 عامًا.

ويرقد الوزير السابق منذ أربعة أيام في غيبوبة بأحد مستشفيات العاصمة الموريتانية، دون إعلان سبب وفاته، مع أن الكثير من الوفيات المعلنة اليوم كانت نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وشغل ولد ديدي وزارة التعليم في الفترة ما بين 1979 و1991، ثم عين في 1992 وزيرًا للخارجية والتعاون، قبل أن يتقاعد وينتخب رئيسًا لبلدية العاصمة لمدة خمس سنوات، ثم وزيرًا للداخلية.