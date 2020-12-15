تايلاند: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 4 آلاف و246 حالة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 4246 حالة بعد تسجيل 9 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد-19) قوله "إن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج وتم اكتشافهم في الحجر الصحي".

وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى 3 آلاف و949 حالة، بينما توفى 60 شخصا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك 237 حالة في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.