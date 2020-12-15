 تعقيم استاد الإسكندرية قبل مباراة سموحة وغزل المحلة - بوابة الشروق
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تعقيم استاد الإسكندرية قبل مباراة سموحة وغزل المحلة

هدى الساعاتى
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 4:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 4:14 ص

شن حى وسط الإسكندرية برئاسة اللواء علاء يوسف و الهلال الأحمر فرع الإسكندرية حملة تطهير وتعقيم، اليوم الثلاثاء، تطهير وتعقيم استاد الإسكندرية قبل مباراة سموحة وغزل المحلة.

وتم تطهير قاعة الاستقبال والمقصورة الملكية؛ المقصورة الرئيسية بالمدخل والبوابة المؤدية اليها، مقصورة الصحفيين، دكك الاحتياط، دكك المراقبين، غرف خلع الملابس، الحمامات، وممر دخول اللاعبين للملعب.

وتم التطهير باستخدام الرشاشات اليدوية، والمطهرات بالنسب التي اقرتها منظمة الصحة العالمية؛ بحضور مدير استاد الاسكندرية، مساعد رئيس حي وسط للخدمات مدير إدارة العلاقات العامة، مدير ادارة الازمات بحي وسط.

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