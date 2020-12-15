غلق وتشمييع مركزين للتأهيل الحركي والعلاج الطبيعي في المنصورة

شكل المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة، لجنة للمرور الميداني ومتابعة الوضع القانوني للمنشآت الطبية حرصًا على سلامة المواطنين.



وأعلن سليمان، أنه تم غلق وتشميع مركز للتأهيل الحركي بسلامون لعدم وجود رخصة تشغيل، وأنه تم غلق وتشميع مركز للعلاج الطبيعي بميت خميس لعدم وجود ترخيص أو رخصة مزاولة المهنة.



وأوضح رئيس مركز ومدينة المنصورة، أن هذه القرارات جاءت بناءً على تقرير لجنة المتابعة التي قامت بالمرور على المنشآت المشار إليها، وأن ذلك يأتي في إطار الحرص على سلامة المنشآت حفاظًا على صحة المواطنين.