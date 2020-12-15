أطلق رئيس الوزرء الفلسطيني محمد اشتية، ولوشيا إلمي، المنسقة الإنسانية المؤقتة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء خطة استجابة إنسانية بمبلغ قدره 417 مليون دولار لمساعدة 1.8 مليون شخص من الفئات الضعيفة في الأراض الفلسطينية المحتلة خلال عام 2021.



وقال اشتية في مراسم الإطلاق: "سوف تُكمّل خطة المساعدات الدولية هذه الجهود التي تبذلها دولة فلسطين في مساعدة الفلسطينيين المحتاجين في المناطق التي تواجه قيودًا أكبر في الوصول إليها".



ونقل بيان، تم نشره على الموقع الإلكتروني لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، عن إلمي القول: "بات الأثر الذي يفرزه الحكم العسكري الذي طال أمده، والقيود المفروضة على الوصول، وعدم إيلاء الاحترام الكافي لحقوق الفلسطينيين على الوجه الذي يكفله القانون الدولي، يتفاقم الآن بسبب فيروس كورونا. وبينما لا يزال البحث عن حلول دائمة جاريًا، فنحن نعتمد على المانحين والشركاء لمساعدتنا على أن نكون هناك لمساعدة من هم في أمسّ الحاجة إلينا لكي يعيشوا بكرامة".



واجتمعت أكثر من 200 منظمة وشريك، بمن فيهم شركاء محليون ودوليون، وهيئات تابعة للأمم المتحدة، معا لوضع هذه الخطة، التي تضم 186 مشروعا إنسانيا.



وخلص آخر تقييم للاحتياجات الإنسانية إلى أن 2.45 مليون فلسطيني، أو 47% من السكان، في حاجة إلى المساعدات.



وتستهدف خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 ما مجموعه 1.8 مليون من هؤلاء، الذين جرى تحديدهم على أنهم الأكثر ضعفا.