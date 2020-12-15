مدرب أهلي جدة يقترب من الرحيل بسبب منتخب صربيا

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بات فلادان ميلويفيتش المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي لكرة القدم، مرشحا لتولي مهمة المدير الفني للمنتخب الصربي، وذلك بعد نهاية عقد ليوبيشا تومباكوفيتش مع الفريق.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن فلادان بات مرشحا لتولي مهمة تدريب المنتخب الصربي، وأن ذلك سيكلف الاتحاد الصربي مبلغ 2ر1 مليون يورو (4ر5 مليون ريال) سيدفعهم لنادي أهلي جدة في حال أراد التعاقد مع مدربه.

وكانت تقارير صحفية صربية أكدت أن فلادان سيوافق على مهمة الإشراف على صربيا، خاصة وأنه كان يحلم بتولي هذا المنصب يوما ما، حيث يرغب في تتويج مسيرته بتدريب منتخب بلاده.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الصربي عن أسم المدرب الجديد الذي سيتولى المهمة مع عطلة أعياد رأس السنة الميلادية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي) برصيد 16 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال المتصدر.