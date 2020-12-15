الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 17 إصابة بينها 3 حالات بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 17 إصابة جديدة، بينها 3 حالات بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع حالتين في مقاطعة هيلونغجيانغ، وأخرى في مقاطعة سيتشوان، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86758 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع خمس حالات في مقاطعة سيتشوان، وأربع حالات في منطقة منغوليا الداخلية، وثلاث حالات في شنجهاي، وحالة واحدة في كل من بكين ومقاطعة قوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4049 حالة غادر منها 3787 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 18 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81812 شخصا، مشيرة إلى أن 6852 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت أنه تم أمس تسجيل 8 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 196 حالة منها 183 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 7623 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 120 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 740 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 6266 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و606 مرضى في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.