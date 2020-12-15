شرطة إيطاليا: القضاء على عصابة مافيا في صقلية بالقبض على 13 من أفرادها

قالت الشرطة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إنه تم القضاء على عصابة للمافيا كانت تسيطر على بلدة كالاتافيمي في غرب صقلية، وذلك باعتقال 13 من أفرادها.



وذكرت الشرطة في بيان، أن المشتبه بهم متهمون بارتكاب جرائم خطيرة، مثل الانتماء للمافيا والابتزاز والحرق العمد والسرقة والمساعدة والتحريض وتزوير الانتخابات.



وأضافت الشرطة أن أحد المعتقلين، ويدعى ستيفانو ليو، كان على اتصال بشبكة إجرامية تدعم الهارب ماتيو ميسينا دينارو، وهو رئيس شهير لإحدى عصابات المافيا.



يشار إلى أن ميسينا دينارو (58 عاما) هارب منذ عام 1993، ويعتبر أحد الفارين الأكثر شهرة في مافيا "كوزا نوسترا" بصقلية، رغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان يتحكم في العصابة بأكملها.



وتقع مدينة كالاتافيمي، التي يقطنها نحو 6600 نسمة وتشتهر بأنها تضم أطلال مدينة سيجيستا اليونانية القديمة، في مقاطعة تراباني، التي ينتمي إليها ميسينا دينارو.



كما استهدفت الشرطة في حملتها اليوم عمدة المدينة أنطونينو أكاردو وأحد حراس السجن المتهمين بتسريب معلومات سرية إلى العصابات.



ولم يتم القبض على الاثنين، لكن تم إخضاعهما للتحقيق الرسمي. ووفقا للشرطة، فاز أكاردو بمنصب العمدة العام الماضي بمساعدة المافيا المحلية.