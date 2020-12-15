استطلاع للرأي: 26% من الجمهوريين يرفضون تلقي اللقاح كورونا

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي، نشرت أمس الأثنين، رفض 26% من الجمهوريين تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك في وقت بدأت فيه عملية التطعيم ضد الفيروس في الولايات المتحدة.

وشمل الاستطلاع الذى أجرته شركة "إبسوس" لاستطلاعات الرأي لصالح شبكة "أي.بي.سي نيوز" الأمريكية، عينة قوامها 621 شخصا بالغًا في الفترة ما بين 12إلي 13 ديسمبر الحالي، وبلغ هامش الخطأ 4.3 %.

وأظهرت النتائج أن الانتمائات الحزبية للمشاركين في الاستطلاع مرتبطة بشكل مباشر بدرجة ترحيبهم بتلقي اللقاح. حيث قال 26% من الجمهوريين المشاركين أنهم لن يتلقوا اللقاح المضاد لكورونا أبدا، مقارنة بـ6% من الديمقراطيين، و14% من المستقلين.

كما أظهر الاستطلاع أن الترحيب بتلقي اللقاح عندما يصبح متاحا، بلغ 49% في صفوف الديمقراطيين، مقارنة بـ28% من الجمهوريين و 42 % من المستقلين، بينما قال 45% من الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين إنهم سينتظرون قليلا قبل أن يتخذوا قرارهم بتلقى اللقاح.

وبشكل عام يقول 8 من كل 10 مشاركين في الاستطلاع أنهم سيتلقون اللقاح، حيث قال 40% أنهم سيتلقوه بمجرد أن يصبح متاحا، بينما قال 44% من المشاركين أنهم سينتظرون بعض الوقت، بينما قال 15% من المشاركين إنهم سيرفضون بشكل قاطع تلقى اللقاح.

ووفقا لمعيار السن، قال 93% من المشاركين في الاستطلاع الذين تزيد أعمارهم عن 65، إنهم سيتلقون اللقاح. وقال 80% من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما أنهم سيتلقون اللقاح.