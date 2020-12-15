 أستراليا تستعيد ثلاثة أرباع الوظائف المفقودة بسبب كورونا - بوابة الشروق
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أستراليا تستعيد ثلاثة أرباع الوظائف المفقودة بسبب كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 7:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 7:20 ص

 ذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن نشاط التوظيف ما زال يشهد تحسنا في البلاد، حيث تم استعادة أكثر من ثلاثة أرباع الوظائف التي تم فقدها خلال المرحلة المبكرة من جائحة كورونا.

لكن الوكالة أشارت أيضا إلى أن أكثر من 200 ألف أسترالي لم يعودوا بعد إلى العمل بعد فقدان وظائفهم جراء الإغلاق.

وقال مكتب الإحصاءات الأسترالي اليوم الثلاثاء إن الوظائف ارتفعت بنسبة 4ر0% أخرى خلال أسبوعين حتى 28 تشرين ثان/ نوفمبر.

وذكر بيورن جارفيس، المسؤول في المكتب إنه " تمت استعادة أكثر من ثلاثة أرباع الوظائف التي فقدت حتى منتصف نيسان/أبريل بنهاية (تشرين ثان) نوفمبر، لكنها ظلت أقل بنسبة 0ر2% عن منتصف (آذار) مارس".

وتأتي هذه الأرقام تمهيدا لأرقام القوى العاملة الرسمية التي من المقرر ان تصدر يوم الخميس المقبل.

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