أمير الكويت يؤكد أمام البرلمان ضرورة وضع برنامج إصلاحي شامل

شدد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، على ضرورة وضع برنامج إصلاحي شامل يؤتي بالحلول الناجعة لتستقيم الأمور في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، لافتا إلى أن نجاح مثل هذا البرنامج يتطلب تعاونا فعالا بين البرلمان والحكومة.

وقال الصباح اليوم، في كلمته في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة (البرلمان) "إن احترام الدستور والقانون والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء عملكم بالأمانة والصدق هي مهمتكم الأساسية التي انتخبكم الشعب من أجلها لتحقيق آماله وتطلعاته".

وخاطب النواب بالقول :"تدركون ما يجري في العالم ومنطقتنا من تطورات وتحديات جسيمة، فلم يعد هناك متسع لهدر الجهد والوقت والإمكانات في ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات التي أصبحت محل استياء وإحباط المواطنين وعقبة أمام أي إنجاز.. احرصوا على أن تكون ممارسات مجلس الأمة قدوة تجسد الإيمان بالنهج الديمقراطي".

وتابع: "مسيرة وطننا تعاني مشكلات جسيمة، الأمر الذي يستوجب وضع برنامج إصلاحي شامل يأتي بالحلول الناجعة حتى تستقيم الأمور وتنطلق المسيرة إلى التنمية المستدامة"، مشددا على أن "نجاح برنامج الإصلاح الشامل يتطلب تعاونا فعالا بين المجلس والحكومة، وحزما في تطبيق القانون وتطبيق الحوار الإيجابي وتجنب الفرقة والانقسام".

ويأتي انطلاق الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 5 ديسمبر الجاري. وبعد الجلسة الافتتاحية سيعقد المجلس جلسته الأولى التي من المقرر أن يختار فيها رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب وأعضاء اللجان الدائمة، إلى جانب النظر في بند ما يستجد من أعمال.