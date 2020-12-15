المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر

قررت وزارة المالية البدء في صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة على 3 أيام متتالية تبدأ يوم الثلاثاء القادم 22 ديسمبر في 27 وزارة وهيئة ويوم 23 ديسمبر في ١٧ وزارة وهيئة واستكمال باقي الوزرات والهيئات يوم 24 ديسمبر.

وشددت الوزارة على العاملين بالهيئات والوزرات المختلفة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.