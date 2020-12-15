نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الثلاثاء: موديز تؤكد أن قوة مصر الاقتصادية تدعم التصنيف الائتمانى لها

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 والتي جاء في مقدمتها:

• موديز: قوة مصر الاقتصادية تدعم التصنيف الائتمانى لها

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إن تصنيف مصر الائتمانى يأتى مدعومًا بقوتها الاقتصادية التى تعكس اقتصادا كبيرا ومتنوعا.

وأجرت الوكالة مراجعة دورية للاقتصاد المصرى، لكنها لا تتضمن تحديثًا للتصنيف الائتمانى لمصر، مؤكدة مؤشرات الحوكمة تبدو ضعيفة نسبيًا، لكنها تتحسن بدعم من الإصلاحات الاقتصادية القوية التى نفذتها مصر خلال الثلاث السنوات الماضية.

• مصر تنجح في تطبيق التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

أكد محمد معيط وزير المالية، رئيس «التأمين الصحى الشامل»، أن هناك إقبالا متزايدًا من المواطنين على التسجيل بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وجنوب سيناء، والاسماعيلية، والأقصر، وأسوان، حيث اقترب عدد المواطنين الذين قامت الهيئة بتسجيلهم بهذه المحافظات حتى الآن من ثلاثة ملايين مواطن.

• 76% زيادة في الصادرات المصرية لليابان خلال 5 أشهر

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية للسوق الياباني شهدت زيادة بنسبة 76% خلال الفترة من يناير وحتى مايو من عام 2020 حيث بلغت 176 مليون دولار مقابل 100 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من السوق الياباني بنسبة 18% خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2020.

• معدل البطالة يعاود الانخفاض بعد نجاح مصر في التغلب على كورونا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا اليوم يسلط الضوء على تجاوز مصر الآثار السلبية لأزمة كورونا وتحقيقها معدلا غير مسبوق للبطالة رغم التحديات الاقتصادية منذ عام 2010، وكشف التقرير تراجع معدل البطالة ليصل 7.3%، في الفترة من (يوليو- سبتمبر) عام 2020، مقارنة بـ 9.6% في ذروة أزمة كورونا (أبريل- يونيو)، و7.7% قبيل بدء الأزمة (يناير- مارس) لنفس العام.

• إثيوبيا تدعو المستثمرين المصريين لاجتماع بعد التهديد برفع قضايا

قال علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، عضو مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى: إن سفارة أديس أبابا بالقاهرة دعت رجال الأعمال المصريين من أصحاب الاستثمارات فى إثيوبيا، إلى عقد اجتماع مع السفارة عبر شبكة الإنترنت غدا، لمناقشة سبل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، مؤكدا أن هذه الدعوة جاءت بعد التهديد برفع قضايا فى التحكيم الدولى، ضد بعض التعنت أمام استثماراتهم المتضررة فى إثيوبيا نتيجة الحرب الأهلية هناك.

• أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من تشديد قيود الإغلاق

تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوى لها في تسعة أشهر وسط مخاوف من أن يتسبب تشديد قيود الإغلاق في عدد من المدن الكبرى على مستوي العالم في تراجع الطلب العالمي على الوقود، تراجع خام غرب تكساس الوسيط 34 سنتا إلى 46.65 دولار للبرميل صباح اليوم كما تراجع خام برنت 0.8% إلى 49.90 دولار.

• الذهب يعاود الارتفاع 6 جنيهات بأسواق الصاغة

عاوت أسعار الذهب الارتفاع بنحو 6 جنيهات فى الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 805 جنيهات، مقارنة بـ799 جنيها خلال تعاملات أمس وارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 690 جنيها مقابل 684 جنيهًا، وسجل وسعر الجرام عيار 24 نحو 920 جنيها مقارنة بـ 914 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 48 جنيها ليصل إلى 6440 جنيها مقارنة بـ 6392 جنيها.

• ارتفاع طفيف للبورصة منتصف الأسبوع

ارتفعت البورصة المصرية اليوم بنسبة طفيفة للغاية، وصعد المؤشر الرئيسي اي جي اكس ٣٠ بنسبة ٠،٠٩٪ ووصل إلى مستوى ١١٠٥٨ نقطة ، وعالميا، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة اليوم الثلاثاء إذ أدى تزايد الإصابات بكوفيد-19 إلى إضعاف شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر وحمل الحكومة على وقف حملة ترويج للسياحة الداخلية لتتضرر أسهم شركات الطيران والشركات المرتبطة بالسفر.

• المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر

قررت وزارة المالية البدء في صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة على 3 أيام متتالية تبدأ يوم الثلاثاء القادم 22 ديسمبر في 27 وزارة وهيئة ويوم 23 ديسمبر في ١٧ وزارة وهيئة واستكمال باقي الوزرات والهيئات يوم 24 ديسمبر.

• القابضة للغزل والنسيج توقع بروتوكولا مع الإسكان لتطوير أراضيها

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتطوير بعض الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركة أو شركاتها التابعة، أو قيام الهيئة بشراء بعض هذه الأراضي.

• الرقابة المالية عضوا في شبكة النظام المالي الأخضر الدولية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قبول طلبها بالانضمام لعضوية شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالي للأخضر وذلك في خطوة تعزز من تواجد الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر وتٌزيد من جاذبيته للاستثمارات الخضراء.

• وزير التنمية: نسعى توفير 330 ألف فرصة عمل

قال محمود شعرواي ، وزير التنمية المحلية ، إن الوزارة تسعى بالتعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة التخطيط باطلاق مبادرة "شغلك في قريتك" باقامة مجمعات صناعية وإنتاجية بعدد من القرى في المحافظات حيث تسهتدف المبادرة إنشاء حوالى 384 مجمعا صناعيا و650 مشروعا متوسطا و2000 مشروع صغير ومتناهي الصغر وتوفير حوالى 330 ألف فرصة عمل مباشرة .