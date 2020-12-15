نائب محافظ قنا: حريصون على توفير احتياجات المستفيدين من الوحدات السكنية بالظهير الصحراوي

أكد نائب محافظ قنا حازم عمر، أن الدولة حريصة على توفير كافة احتياجات المستفيدين من الوحدات السكنية بقرى الظهير الصحراوي تشجيعا لهم على السكن بها واستصلاح الأراضي وزراعتها، يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لإقامة مجتمعات ريفية جديدة بصورة حضارية ومخططة لاستيعاب الزيادة السكانية والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، قرى الظهير الصحراوي (الحاج سلام بفرشوط، بلاد المال بحرى بأبو تشت، وأبو دياب شرق بدشنا)، وذلك للاطلاع على احتياجات المستفيدين وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات والسبل المعيشية لهم، كما تفقد الأعمال الإنشائية بالوحدات السكنية ومباني الخدمات بقرية أبودياب شرق.

ووجه عمر - خلال جولته بقرى الظهير الصحراوي - مسئولي مديرية الري والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتوفير مصدر مياه بتلك القرى لري الأراضي المستصلحة المخصصة للمستفيدين بتلك القرى لتكون نواة لمشروعات تنموية، مشيرا إلى أن الدولة تعطي أولوية كبرى لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة واستصلاح الأراضي الصحراوية تشجيعا للاستثمار وتوفير العديد من فرص العمل للشباب.