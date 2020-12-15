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رئيس اتحاد الكرة الألماني يتبرع بنسبة من راتبه للمشاريع الاجتماعية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 10:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 10:57 م

تبرع فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بواحد بالمئة من راتبه السنوي لصالح المشروع الاجتماعي "هدف مشترك".

ونقل عن كيلر قوله في بيان صحفي إن "أزمات جائحة كورونا هذا العام أوضحت إلى أي مدى نعتمد على بعضنا البعض داخل مجتمعنا ، ويمكننا فقط أن نتعامل مع التحديات الاجتماعية الهائلة في الوقت الحالي، عبر العمل الجماعي".

ووجه كيلر تبرعه تحديدا لدعم المشروع الاجتماعي "روح كرة القدم" في إرفورت بألمانيا.

وجرى تدشين مشروع "هدف مشترك" في 2017 وهو يحظى باهتمام لاعبين ومدربين مثل يورجن كلوب مدرب ليفربول وجوليان ناجلسمان مدرب لايبزج وماركو روز لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ وسيرج جنابري لاعب بايرن ميونخ وتيمو فيرنر لاعب تشيلسي وماتس هوميلز لاعب بوروسيا دورتموند.

وبحسب القائمين على المبادرة، فإن حوالي 200 لاعب ومدرب ومسؤول من 40 دولة وافقوا على التبرع بنسبة واحد بالمئة من رواتبهم السنوية على أدنى تقدير، لمشاريع تعليم الأطفال والصغار المحتاجين.


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