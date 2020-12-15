الكويت: السماح لـ 4 فئات بالتحويل من التحاق بعائل إلى إقامة عمل

كشف نائب مدير عام شؤون العمالة بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عبدالله المطوطح، عن اصدار الهيئة قرارا بتعديل القرار الخاص بانتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، يسمح لأربعة فئات من الملتحقين بعائل إلى تحويل إقامتهم إلى إقامة عمل.

وأضاف المطوطح - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - أن القرار تضمن زيادة بعض الفئات المستثناة من حظر التحويل إلى القطاع الأهلي، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الكويت في شأن الحد من جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية وسوق العمل.

وأوضح أن الفئات التي تم السماح لها بالتحويل، تشمل مواليد الكويت وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، وأصحاب المهن الفنية المتخصصة بالمجال الصحي من الحاصلين على موافقة وزارة الصحة؛ وذلك للعمل بالمنشآت الصادر لها تراخيص مزاولة الأنشطة الطبية، وأصحاب المؤهلات التربوية للعمل بالمدارس (أعضاء الهيئة التدريسية)، والملتحقين بعائل من قرابة الدرجة الأولى للعائل المتوفى، شريطة وجود دارسين من الملتحقين به بمؤسسات التعليم الكويتية.

ولفت المطوطح الى أن الهيئة تعمل بصفة مستمرة على مراجعة قراراتها في إطار توجهات الدولة وأحوال سوق العمل، وبما يحفظ التركيبة السكانية للكويت.