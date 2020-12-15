ألقى وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الضوء على "احتواء موقف مسلح في عرض البحر" مع دوريات أمن الساحل القطرية، مؤكدا على رفض بلاده هذه "التعديات".

جاء ذلك في كلمة للوزير البحريني بمناسبة يوم الشرطة، حيث قال وفقا لما نقلته الداخلية البحرينية على صفحتها بتويتر: " ما تعرضت له شرطة خفر السواحل من قبل دوريات أمن السواحل القطرية، مرفوض تماماً لما يمثله من تعدي على عناصر شرطة البحرين أثناء أدائهم الواجب، احتوينا بسرعة، موقفاً مسلحا في عرض البحر، من خلال تواجد القوة اللازمة لضبطه في الوقت والمكان المطلوب".

وتابع الوزير البحريني قائلا: "هذا الموقف امتداد للسلوك القطري الذي يستهدف المواطنين البحرينيين ويضيق على أرزاقهم.. تم مخالفة (2153) شخصا، وحوالي (650) قاربا يحملون الهوية الرسمية لمملكة البحرين، خلال الفترة ما بين 2010م ولغاية 2020م في المياه التي كانت على مرور الزمن، مصدراً للرزق لهم ولآبائهم وأجدادهم.. كل هذه الممارسات لا تعكس النظام الأساسي لمجلس التعاون والذي يقوم على ما يربط دوله من علاقات خاصة وإيمان بالمصير المشترك".

وأضاف: "شعب البحرين لا يتوقع هذه التصرفات من السلطات القطرية حيث تأتي مخالفة للعادات والأعراف والتقاليد.. وزارة الداخلية، تحمّل الجانب القطري، المسئولية القانونية تجاه كافة التجاوزات، التي مسّت المواطنين في أرزاقهم ومعيشتهم.. سنتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل حماية الصيادين والمحافظة على مصادر رزقهم".

من جهته عقّب أحمد بن سعيد الرميحي، رئيس المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية على تصريحات الوزير البحريني في تغريدة نشرها ردا على ما نقلته صحيفة الوطن، قائلا: " البيان الركيك لا يستحق الرد، وما في داعي انك تصعد بهذه اللغة وانت اعلم الناس بالمسار القانوني عندما كنت تطلب رخص الصيد لأبنائك في المياه الاقليمية القطرية!!".