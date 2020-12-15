تقرير: تكاليف المعيشة بسويسرا أعلى من دول الاتحاد الأوروبي

أظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الاتحادي السويسري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع تكاليف المعيشة في سويسرا عن أي دولة في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الإحصائيات، فإن أي سلة سلع تصل تكلفتها في الاتحاد الأوروبي إلى 100 يورو "120 دولار" في المتوسط، تبلغ تكلفتها في سويسرا 155 يورو.

وتزداد الفجوة في الأسعار بالنسبة لرسوم التعليم التي تبلغ في سويسرا ثلاثة أمثال قيمتها في الاتحاد الأوروبي، كما أن أسعار المساكن واللحوم في سويسرا تعادل ضعف مستواها في الاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه، فإن الأسعار في أيسلندا والنرويج، وهما ليستا عضوتين في الاتحاد الأوروبي، أعلى كثيرا منها في الاتحاد، حيث يبلغ سعر كمية السلع التي تقدر بمئة يورو في الاتحاد الأوروبي 153 يورو في أيسلندا و148 في النرويج.