تبون يؤكد لبايدن عزمه توطيد العلاقات الثنائية الجزائرية - الأمريكية

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون في رسالة وجهها إلى الرئيس الأمريكى المنتحب جو بايدن اليوم الثلاثاء عزمه واستعداده للعمل سويا على توطيد العلاقات الثنائية.

وقال تبون حسب ما أورده بيان الرئاسة الجزائرية "أؤكد لكم عزمنا واستعدادنا للعمل سويا معكم على توطيد العلاقات الثنائية ورفع التحديات التي تواجهنا على الصعيدين الإقليمي والدولي، في اطار الحوار الاستيراتيجي بين بلدينا،والذي يشكّل إطاراً مهما للعمل على ترقية المصالح المشتركة بيننا وتوسيع آفاق التعاون الثنائي الوثيق ."

وأضاف "تجربتكم الطويلة والغنية، ومعرفتكم بالقضايا الدولية وتمسككم بفضائل الدبلوماسية والحوار، تمنحكم رصيدا كبيرا لتفعيل دور الولايات المتحدة على الساحة الدولية من أجل بناء عالم أكثر أمنا وعدلا واستقرارا".