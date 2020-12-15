ميركل: قيود كورونا تفيد في حماية المجموعات الأكثر عرضة للخطر

قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الثلاثاء، إن قيود مكافحة جائحة كورونا ستفيد في حماية المجموعات الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

وخلال محادثة عبر الإنترنت مع طلبة جامعيين في برلين، قالت ميركل إنه لا ينبغي استبعاد أفراد هذه الفئة من المجتمع، " حتى نتمكن نحن من القيام بجولتنا للتسوق، وحتى نتمكن من المضي قدما في وتيرة حياتنا دون معوق".

وأكدت المستشارة على بداهة وجوب توفير حماية للأشخاص المسنين والأشخاص أصحاب التاريخ المرضي أكبر من الحماية المتوفرة لآخرين.

وفي الوقت نفسه، قالت ميركل إن هذا لا يعني حبسهم أو القول لهم إن الأفضل لهم أن يبقوا في المنزل.

وأضافت أنه "في نهاية المطاف، فإن الوقاية ستظل هي الشيء الذي يتعين على المجتمع أن يأخذه مأخذ الجد من المهد إلى اللحد"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يستحق أن يؤخذ له موقف واضح.