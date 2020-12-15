قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب معقولة خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، مضيفًا أن عدد من المرشحين الذين يمثلون المعارضة تمكنوا من الفوز بمقاعد بالبرلمان، رغم حدته انتقاداتهم للحكومة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، إلى قوة مجلس النواب المنتخب حديثًا، موضحًا أنه يتكون من حزب مستقبل وطن الذي حصد أكثر من نصف مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة، بالإضافة إلى معارضين ومستقلين.

وأوضح أن المجلس سيناقش العديد من الاستجوابات للحكومة، لأنه يضم مختلف الآراء، لافتًا إلى أنه سيتمكن من مواجهة العديد من التحديات إلى جانب مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة.

وعن تشبيه حزب مستقبل وطن بالحزب الوطني، تابع: «من الظلم أن نقارن حزب مستقبل وطن بالحزب الوطني السابق، لسبب واحد وهو أن حزب مستقبل وطن هو الذي استجاب لمطالب كثير من النواب والجماهير والأحزاب بألا تزيد القائمة عن 50%، والفردي 50% داخل المجلس».

وذكر أن القائمة الوطنية تضم 12 حزبًا سياسيًا، متابعًا: «الحزب الوطني استبعد الجميع وسيطر وهيمن في الفترة الأخيرة من وجوده في عام 2010، إنما وجود حزب أغلبية بالبرلمان أمر طبيعي لإحداث توازن في الحياة السياسية».