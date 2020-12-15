مصدر بالخارجية السورية: تصريحات المبعوث البريطاني كاذبة

اتهم مصدر رسمي سوري المبعوث البريطاني الجديد إلى البلاد "بالنفاق والكذب وتشويه الحقائق"، بعد تصريحاته إثر تسلمه مهام منصبه الجديد.

وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء، "لقد تجاهل المبعوث البريطاني إلى سوريا جوناثان هارجريفز بخصوص الوضع الإنساني في سوريا".

وتابع أن السبب الأساس في معاناة السوريين الراهنة يكمن في العدوان الإرهابي، الذي سفك دماء السوريين ودمر منجزاتهم، والذي كانت بريطانيا أحد الأطراف الرئيسية المشاركة فيه من خلال دعمها اللا محدود بمختلف أشكاله للمجموعات الإرهابية.

وأضاف "تجاهل المسئول البريطاني الإجراءات القسرية اللا شرعية أحادية الجانب المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة وأتباعها، وبريطانيا في مقدمتهم، والتي تؤثر على السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم، وتشكل انتهاكًا سافرًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وأبسط حقوق الإنسان".

وكان المبعوث البريطاني الجديد إلى سوريا قال "لا حل عسكري للأزمة السورية"، مؤكدا أنّ الحلَّ السياسي عبْرَ دعمِ مهمّة المبعوث الأممي جير بيدرسن؛ لتحقيق السلام وإرساءِ الاستقرار والأمن المستدامِ لصالح سوريا.