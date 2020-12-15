صحة الدقهلية: إنقاذ يد مواطن بعد فرمها في ماكينة درس الأرز

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريق طبي في إنقاذ يد مريض بعد تعرض يده اليمنى للفرم في ماكينة درس الأرز، مما أدى إلى تهتك في أصابع اليد اليمنى (السبابة والوسطى والبنصر)، وتمزق بالاوتار والاوعية الدموية.

ووصل المريض لقسم الطوارئ بمستشفى ميت غمر المركزي، وتم إبلاغ إدارة المستشفى والتي أجرت الإسعافات الأولية، وتم عمل اللازم عن طريق فريق طبي من أطباء العظام والجراحة.

وتمكن الفريق الطبي من استعادة كفاءة اليد اليمنى والحفاظ على العظام المتبقية، كما تم عمل رقعه ذاتية من اليد للحفاظ على العظام مما يحافظ على وظيفة اليد، وتقليل العجز للحدالادنى وتمت العملية بنجاح وخرج المريض بصحة جيدة وتحسن وجاري متابعته بالعيادة الخارجية