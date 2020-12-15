دراسة: الكاكاو يساعد على تحسين الأداء الإدراكي للدماغ

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة برمنجهام، مجموعة من الحقائق حول الآثار الصحية لمركبات الفلافونويد الموجودة في الكاكاو وتأثيره على أداء الدماغ لدى البالغين والأصحاء، حيث أجريت الدراسة على 18 ذكرًا تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا، وذلك كما نشر موقع "ذا كانتري ستيشن".

في البداية، خضع كل مشارك لعملية تحدي الدورة الدموية في الدماغ، حيث كان عليهم أن يتنفسوا 5% من ثاني أكسيد الكربون، وكان تركيز الغاز 100 مرة أكثر من تركيز ثاني أكسيد الكربون العادي في الهواء، حيث يؤدي هذا إلى زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في مجرى الدم، والذي يعرف من الناحية الطبية باسم فرط ثنائي أكسيد الكربون، ثم تناول كوب من الكاكاو، ثم الخضوع إلى عملية تحدي الدورة الدموية في الدماغ مرة أخرى، وفي كل مرة كان يطُلب من المشاركين إجراء العديد من الاختبارات المعرفية، التي تطورت في التعقيد.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا المشروب المصنوع من الكاكاو الطبيعي الغني بالفلافانول لديهم أعلى مستويات من الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى استكمال المهام المعرفية المعقدة بمعدل أسرع بنسبة 11% في المتوسط؛ وذلك استجابة لفرط ثنائي أكسيد الكربون، حيث كان مستوى أنسجة الدم أعلى بـ3 مرات من أولئك الذين تناولوا مشروب الكاكاو القلوي المعالج.

أكد الباحثون أن الفلافانول يمكن أن يساعد في تحسين الأداء الإدراكي للدماغ، لكن الكاكاو ليس الغذاء الوحيد الذي يحتوي على منتجات طبيعية غنية بالفلافانول، حيث تحتوي العديد من منتجات الأطعمة الأخرى مثل التفاح والتوت والعنب والشاي الأخضر على مركبات الفلافانول، لكن الاستثناء الوحيد هو أن محتوى الفلافانول في الكاكاو أكثر من الأطعمة المذكورة أعلاه، مما يصنع الفارق.