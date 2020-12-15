محمد الشناوي يوجه رسالة دعم لمنتخب الشباب

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وجه محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر رسالة دعم لعناصر منتخب الشباب.

وعانت بعثة منتخب الشباب في تونس بعدما أصيب أكثر من لاعب بفيروس كورونا خلال مشاركتهم ببطولة شمال إفريقيا، كما يعاني ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب من إصابته بكوفيد 19.

وكتب الشناوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":«ربنا مع رجالة منتخبنا للشباب..ألف سلامة عليكم.. وترجعوا بالسلامة إن شاء الله».

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كان قد اعتمد خسارة مصر اعتباريًا أمام ليبيا في افتتاح مباريات الفريقين بدورة شمال أفريقيا، بعد كثرة إصابات منتخب مصر بفيروس كورونا وعدم استكمال النصاب القانوني للفريق في اللقاء بتواجد 15 لاعبًا.

وكان محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، قد أكد أن قرار استكمال منتخب مصر للشباب لمنافسات دورة شمال إفريقيا من عدمه، يتوقف على نتيجة المسحة الأخيرة لأفراد البعثة.