رئيس جامعة دمياط يعقد اجتماعات مع مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات

عقد الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اجتماعات مع عدد من مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات الإنشائية بحرم الجامعة الجديد؛ لبحث آخر تطورات ونسب تنفيذ تلك المشروعات، في حضور الدكتور سمير الجمال، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب.

وبدأت الاجتماعات بلقاء السادة مسئولي شركة المقاولون العرب، وتمت مناقشة المشروعات الجاري العمل بها، وهي المرحلة الثالثة، والتي تضم 4 مدرجات عملاقة مركزية، والمقرر استلامها خلال الأسابيع المقبلة؛ طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه، كما تمت مناقشة أعمال مشروع البنية التحتية.

وعقد رئيس الجامعة، اجتماعًا مع المهندس إيهاب أبو الدهب، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات المنفذة لبعض مشروعات حرم الجامعة الجديد، حيث تمت مناقشة آخر التطورات بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركة، وهما مشروع مجمع المباني الإدارية لـ10 كليات، والجاري إجراءات استلامها في الوقت الحالي، وكذلك مبنى الإدارة العامة للجامعة المقرر استلامه الشهر المقبل، كما تفقد رئيس الجامعة، ومسئولي الشركة المشروعات على أرض الواقع؛ للوقوف على الوضع الحالي لتلك المشروعات.