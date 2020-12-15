 ميركل تصف اتباع سلوك غير حذر مع كورونا: مدمر للمجتمع - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 5:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

ميركل تصف اتباع سلوك غير حذر مع كورونا: مدمر للمجتمع

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 4:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 4:50 م
وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إتباع سلوك غير حذر في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، بأنه مدمر للمجتمع، وذلك في ظل تفشي الفيروس حاليا.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء في نقاش عبر الإنترنت مع طلاب من جميع أنحاء ألمانيا إن بعض الناس يودون استغلال أي ثغرة لم تنظمها الأوساط السياسية.

وأضافت المستشارة: "يعد ذلك غير جيد بالنسبة لتكاتف المجتمع أيضا، البعض يتحدى الخطر، وهذا مدمر".

وأعربت ميركل عن أسفها لانخفاض الاستعداد لقيود التباعد الاجتماعي مقارنة بالإغلاق الأول في ألمانيا في ربيع هذا العام، وحذرت من أن 400 شخص، على الأقل، يتوفون إثر الإصابة بكورونا يوميا.

وأكدت ميركل أن "الموجات الثانية من الأوبئة تكون غالبا الأخطر"، محذرة من أن الوضع في الشتاء حاليا يعد أكثر صعوبة، وناشدت المواطنين في ألمانيا الانتباه لخطورة الموقف.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك